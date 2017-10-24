Жители Ленинского округа хотят, чтобы власти обратили внимание на их дворы

Вопрос по ранжированию дворов в очереди на благоустройство подняли депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

"Не может быть такого, чтобы в самом большом – Ленинском – округе в трех поселениях за год не был отремонтирован ни один двор. Дома 1950-60 годов постройки. Хотелось бы, чтобы мнение депутатов и общественности учли, и чтобы было движение. А в процессе ранжирования играют роль только цифры", - заявил депутат Александр Лейс, представляющий в думе интересы жителей данного округа.

Ситуацию пояснил заместитель главы города Максим Афанасьев.

Действительно, Ленинский округ больше всех нуждается в благоустройстве, работа в этом плане ведется в округе ежегодно. "Категорически не соглашусь, что общественность выпала из обсуждения, оценки и участия в отборе дворовых территорий для проведения комплексного ремонта. Любой желающий может принять участие в этом процессе для установки объективности включения двора в программу", - подчеркнул Афанасьев.

"Да, есть дворы 50-х годов, но если у них уровень финансовой дисциплины низкий, то, скорее всего, это говорит о несоблюдении установленных критериев отбора. Количество обращений в три раза уменьшилось, потому что люди понимают, по каким правилам проводится отбор и в каком случае они имеют право участвовать в этой программе. В 2017 году в Тюмени запланировано благоустройство 27 дворовых территорий. За 2016 год благоустроена 41 дворовая территория", - отметил чиновник.

Председатель постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Юрий Баранчук считает, что вопрос по благоустройству дворов актуальный, поэтому и привлекает такое внимание со стороны депутатов. "Нет предела совершенству. Мы три года по программе благоустройства дворовых территорий отработали по одним правилам, может, пора остановиться, сделать выводы, внести определенные корректировки", - отметил депутат и предложил обсудить эту социально значимую тему отдельно.

Депутат Ришад Зиганшин призвал присутствующих бороться с несанкционированными свалками мусора в частном секторе. "Проезжаю каждый вечер по улицам, вижу: на территориях, где сносят старые дома, вырастает бурьян, обитают бездомные животные, и жители начинают туда мусор валить. Нельзя это все загораживать высокими, красивыми заборами, что бы не портить общий вид и благоустройство нашего города? И второй вопрос касается листьев и пакетов с листвой. Из бюджета выделяют средства на это, а мусор весь в городе. Почему никто не убирает этот мусор", - поинтересовался он и предложил субботник проводить еще и осенью.

Максим Афанасьев ответил, что днем мусор собирают, ночью его вывозят. "На всех улицах не по одному разу был осуществлен сбор мешков. Есть подрядчики, которые применяют вакуумную уборку листвы, исключая ее складирование в мешки, но таких организаций мало. Весь мусор будет убран. По заброшенным территориям проверим все участки, примем меры, замечание справедливое", - согласился он.