"Мимикрия" представит спектакль, созданный по интервью с тюменцами

Тюменцев приглашают на премьеру новой постановки театра "Мимикрия", которая получила название"Любовный старт. Основано на реальных событиях". Показы состоятся 28 и 29 октября в МТЦ "Космос".
Новый спектакль "Мимикрии" расскажет об историях любви, в основу которого легли интервью молодых тюменцев. Создатели утверждают, что спектакль — это эксперимент, попытка разобраться, какие ценности важны для современных людей и с какими проблемами и переживаниями они сталкиваются на старте любовных отношений.
Спектакль поставлен в жанре вербатим — пьеса строится на основе интервью с реальными людьми, принадлежащими к одной социальной группе или объединенными социокультурными характеристиками и обстоятельствами.
Премьера станет дебютом и для новых актеров театра "Мимикрия".
Билеты можно приобрести на сайте или в кассе МТЦ "Космос".
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