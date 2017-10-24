"Мимикрия" представит спектакль, созданный по интервью с тюменцами

Тюменцев приглашают на премьеру новой постановки театра "Мимикрия", которая получила название"Любовный старт. Основано на реальных событиях". Показы состоятся 28 и 29 октября в МТЦ "Космос".

Новый спектакль "Мимикрии" расскажет об историях любви, в основу которого легли интервью молодых тюменцев. Создатели утверждают, что спектакль — это эксперимент, попытка разобраться, какие ценности важны для современных людей и с какими проблемами и переживаниями они сталкиваются на старте любовных отношений.

Спектакль поставлен в жанре вербатим — пьеса строится на основе интервью с реальными людьми, принадлежащими к одной социальной группе или объединенными социокультурными характеристиками и обстоятельствами.

Премьера станет дебютом и для новых актеров театра "Мимикрия".

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе МТЦ "Космос".