"Мимикрия" представит спектакль, созданный по интервью с тюменцами

14:10 24 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменцев приглашают на премьеру новой постановки театра "Мимикрия", которая получила название"Любовный старт. Основано на реальных событиях". Показы состоятся 28 и 29 октября в МТЦ "Космос".

Новый спектакль "Мимикрии" расскажет об историях любви, в основу которого легли интервью молодых тюменцев. Создатели утверждают, что спектакль — это эксперимент, попытка разобраться, какие ценности важны для современных людей и с какими проблемами и переживаниями они сталкиваются на старте любовных отношений.

Спектакль поставлен в жанре вербатим — пьеса строится на основе интервью с реальными людьми, принадлежащими к одной социальной группе или объединенными социокультурными характеристиками и обстоятельствами.

Премьера станет дебютом и для новых актеров театра "Мимикрия".

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе МТЦ "Космос".

Теги: Мимикрия , театры , премьеры , спектакли
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017