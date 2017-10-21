Юные тюменские исследователи участвуют в форуме "Шаг в будущее"

Молодые ученые Тюменской области представили около 500 научных работ в заочном туре областного форума "Шаг в будущее". Лучшие из них прошли в очный тур, который будет проходить с 1 по 3 ноября на базе гимназии №16 в Тюмени.

На форуме будут работать 18 научных секций, самыми популярными из которых традиционно являются "История", "Экология" и "Инженерные науки". В трехдневной программе участников ждёт работа в секциях, инженерные соревнования, научная выставка и олимпиады, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

" Двадцать лет назад на форуме было всего четыре секции и гораздо меньше участников, а сегодня - уже 18 секций и рекордное количество юных исследователей, желающих представить свои разработки", – расскзала проектор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Наталья Милованова.

"Шаг в будущее" дает школьникам большой исследовательский потенциал, жизненные навыки и возможность увидеть себя в профессии. Кроме того, победители регионального тура поборются за право представить Тюменскую область на всероссийском "Шаге в будущее", а награды всероссийского форума помогут поступить в вуз (по профилю) без экзаменов, уточнили в департаменте образования и науки Тюменской области.