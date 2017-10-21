Юные тюменские физики и математики танцевали вальс

Для учащихся и учителей областной физико-математической школы прошел Осенний бал. На паркете ДК "Нефтяник" они танцевали вальсы, мазурки и польки.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, днем состоялся бал для учащихся 7 и 8 классов, а вечером в танце закружились учителя, будущие выпускники и их родители. В этом году программа стала еще разнообразнее, увеличилось и число участников. Так, в вальсе "Вдохновение" приняли участие около 100 пар. Рыцарский танец исполняли под музыку Прокофьева. Удался Полонез в исполнении учителей, которые поразили присутствующим своим мастерством. Па-де-грас, Английский вальс и Вальс XIX века позволили участникам и гостям по-настоящему ощутить атмосферу бала, пишут "Аргументы и Факты-Тюмень".

"Мы на несколько часов вернулись в далёкий XIX век, чтобы с понедельника вновь окунуться в бушующие волны XXI века", - прокомментировала директор физико-математической школы Наталья Фомичёва.