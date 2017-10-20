В Тюмени пройдут гастроли Русского драматического театра Удмуртии

С 8 по 12 ноября на сцене тюменского драмтеатра пройдут показы от Государственного русского драматического театра Удмуртии. В гастроли труппа из Ижевска захватила шесть спектаклей.

8 ноября тюменцы увидят театральную фантазию по циклу "Вечера на хуторе близ Диканьки". Актеры готовятся с иронией и на современный лад разыграть гоголевский текст в стиле "наивного" театра. "Чтобы передать не букву, но суть, плоть этих повестей, мы затеяли театральную игру, в которой, как и в повести, позволено все, любая шалость. Два Гоголя, сошедшие с портретов в школьном кабинете литературы, расскажут нам эту историю", — говорит режиссер Петр Шерешевский.

9 ноября публике представят спектакль "Личная жизнь", созданный по рассказам Михаила Зощенко 20–30-х годов. Интерес к постановке подогревает режиссер Дмитрий Егоров: "Почему "Личная жизнь"? Есть прямое значение — то, что у человека связано с делами сердечными, интимными. С другой стороны, личной жизнью можно назвать и наши бесконечные проблемы бытового характера. Грубо говоря, у каждого трубы на кухне протекают по-своему, и каждый борется с этим своим индивидуальным и неповторимым способом. Перед зрителем пройдет череда комических, иронических, а иногда и немного грустных жизненных ситуаций, в которые попадает обычный человек вне зависимости от того, в какое время он живет и как называется страна, в которой он живет — царская Россия, СССР или Российская Федерация".

10 ноября труппа из Удмуртии надеется завлечь любителей комедий. Для публики приготовили спектакль по пьесе Франсиса Вебера "Ужин дураков". Раз в неделю компания влиятельных господ устраивает ужин, на который каждый участник должен привести с собой одного дурака. Тот, чей "экземпляр" окажется самым убедительным, выигрывает приз. Пьер Брошан не сомневался в своей победе — у него в руках оказался умопомрачительный, фантастический дурак Франсуа Пиньон. Но позвав его на ужин, Пьер и представить себе не мог, чем это для него обернется. Всё в лучших традициях комедии положений.

11 ноября тюменской публике представят еще один вариант "Чайки" Чехова, а 12 ноября, как значится в программке, спектакль для женщин и о женщинах — трагикомедию "Между небом и землей" по пьесе Игоря Афанасьева. В центре сюжета — Джулия, звезда Голливуда, ее сестра — исполнительница ролей второго плана и племянница — начинающая актриса. Все они попадают в автокатастрофу. Пока реаниматоры пытаются их спасти, они оказываются в прихожей Рая, у своего Ангела-хранителя, где и выясняются тайные обстоятельства их личной жизни.

В дневное время 10, 11 и 12 ноября Государственный русский драматический театр Удмуртии покажет музыкальную сказку для детей — постановку по "Аленькому цветочку" Сергея Аксакова.

Гастроли будут обменными, зрителям в Ижевске актеры Тюменского драмтеатра представят "Мольера", "Ветер в тополях", "Метод Грёнхольма", "Одолжите тенора", "С любимыми не расставайтесь" и "Бременских музыкантов".

Фото: группа "Русский драматический театр Удмуртии" / vk.com