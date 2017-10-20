Тюменский айтишник обошел конкурентов из 28 стран

На чемпионате профессионального мастерства WorldSkills International в Абу-Даби сотрудник лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Леонид Шмаков завоевал золото в профессиональном мастерстве по компетенции IT Network Systems Administration. Леонид соревновался с соперниками из 28 стран.

"Высокий результат достигнут тяжелым трудом, но это был командный труд", – прокомментировал успех Александр Горбачев, эксперт от России по данной компетенции. – Пока я был занят оценкой и защитой наших интересов на площадке, с Леонидом работала целая команда тренеров. Благодаря командной работе мы смогли улучшить наши показатели по сравнению с прошлыми международными чемпионатами".

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, на базе лаборатории сетевого и системного администрирования в течение последних двух месяцев продолжалась активная подготовительная работа к чемпионату. Эксперты лаборатории Михаил Фучко, Руслан Гассеев и Рузиль Мухаметов также принимали участие в подготовке и технической поддержке Леонида в течение соревновательных дней.

"Безумные эмоции. У меня голос сорвался кричать от радости. Никто ничего не знал до последнего и не представлял, какие будут результаты. Я не думал, что так получится, работал на износ. Я готовился целый год ради этой медали", – поделился впечатлениями Леонид Шмаков.

В 44-й чемпионате WorldSkills International в различных копметенциях участвовали 1030 молодых профессионалов из 75 стран.