Набор детей в квантумы детского технопарка "Кванториум" стартует с 1 ноября

Детский технопарк "Кванториум", уникальная площадка для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, распахнула свои двери в Тюмени. Уже ведется прием предварительных заявок от желающих обучаться в квантумах. С 1 ноября стартует набор детей по трем направлениям: "Промышленный дизайн", "Робоквантум" и "IT-квантум".

Предварительная запись на обучение осуществляется на портале http://kvantorium-tyumen.ru/. Заниматься в детском технопарке смогут ребята в возрасте от 5 до 18 лет, в зависимости от образовательной программы по квантумам. Обучение бесплатное по одному выбранному направлению. Чтобы определиться и выбрать подходящий квантум, дети могут пройти вводный ознакомительный модуль на каждом из направлений. Занятия начнутся в ноябре, расписание будет сформировано по итогам набора детей в квантумы.

Учащиеся проектной траектории "Робоквантум" научатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства программирования, освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения.

В рамках проектной траектории "IT-квантум" дети объединяются в команды IT-аналитиков: они познакомятся с законодательством в сфере IT, получат представление об ответственности в сфере информационной безопасности. Кванторианцы изучат операционные системы, сети и программное обеспечение для выявления их уязвимости для незаконного проникновения и использования.

Учащихся квантума "Промышленный дизайн" научат проектировать предметы, которые будут радовать потребителя, предугадывать и опережать привычные потребности пользователей в своих областях.

Отметим, до конца года в тюменском "Кванториуме" планируется запустить еще три направления – "Автоквант", "Аэроквант" и открыть "Hi-tech цех".

Получить более подробную информацию можно на сайте "Кванториума", в социальных сетях детского технопарка "ВКонтакте" и Facebook или по телефону (3452) 290-331.