Мюзикл и фокусы ждут гостей новогоднего корпоратива в отеле Double Tree by Hilton

Хотите, чтобы новогоднее торжество было незабываемым? Тогда вам стоит принять участие в вечеринке, которая будет организована в отеле DoubleTree by Hilton по случаю празднования прихода 2018 года. Продажа билетов на новогодний корпоратив уже в самом разгаре.

Гости корпоратива станут участниками феерического зимнего шоу "Гоголь по-новогоднему, или К нам едет...". В программе - показ мюзикла, театрализованная постановка, демонстрация загадочных фокусов и другие развлечения.

Погрузиться в атмосферу праздника можно будет уже с первых минут пребывания в отеле. При входе в банкетный зал расположится стилизованная стойка регистрации, а в welcome-зоне с гостями будут работать фокусники-микромаги, которые сыграют роль консьержей, покажут фокусы и угостят приветственными коктейлями. Одновременно к стойке будут прибывать персонажи-актеры, чтобы создать интригу: что за важный гость собирается посетить отель? И, главное, зачем он тайно прибыл на ваше мероприятие?

Безусловно, гостей мероприятия ждёт изысканное праздничное меню от шеф-повара Emerald с массой кулинарных сюрпризов-шедевров. Пакет алкогольных и безалкогольных напитков неограничен. Каждого участника ждут приятные памятные подарки от DoubleTree by Hilton. Ведущий мероприятия – Михаил Гончаров.

Отель DoubleTree by Hilton приглашает на незабываемую новогоднюю вечеринку с 22 по 31 декабря по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46. Бронирование по телефону: (3452) 49-40-57, 49-40-55.