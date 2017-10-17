Энергетики готовы ко встрече с представителем министерства

В Тюменской области энергетики ПАО "СУЭНКО" завершили подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду и в конце октября ждут комиссию с участием представителя министерства энергетики для получения общего паспорта готовности.

Важной частью подготовки к зиме стала ремонтная кампания. В первую очередь внимание уделили оборудованию, осуществляющему электроснабжение социально значимых объектов. В Тобольске организация провела ремонт кабельных линий, соединяющих трансформаторную подстанцию с главным корпусом Тобольской больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА в микрорайоне Иртышский. После шквального ветра в Ишиме восстановлены воздушные линии электропередачи от подстанции, питающей канализационную насосную станцию.

"Подготовка к зиме — масштабная работа. В 2017 году объемы увеличились в несколько раз. Летние ураганы в Курганской и Тюменской областях серьезно повредили электрооборудование, — отметил директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин. — Сотрудники проявили настоящий профессионализм и в минимальные сроки устранили все повреждения, поэтому ситуация не помешала СУЭНКО подготовиться к зиме в срок".

Также специалистами был определен и укомплектован аварийный запас материалов для своевременного устранения технологических нарушений. "Проверена готовность 21 резервного источника снабжения электроэнергии мощностью более 30 кВт и организовано хранение аварийного запаса в специализированных отведенных местах филиалов и районных электрических сетях", — добавляют в пресс-службе ПАО "СУЭНКО".

Фото: пресс-служба ПАО "СУЭНКО"