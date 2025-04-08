"Россети Тюмень" направят 170 млн рублей на подготовку энергообъектов в Тюменском районе

17:00 08 апреля 2025
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 На ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов в Тюменском районе "Россети Тюмень" планируют израсходовать  170 млн рублей.

В рамках производственной программы энергетики выполнят плановый ремонт более 30 трансформаторных подстанций и 27 километров линий электропередачи. На линейных объектах специалисты заменят 42 км устаревшего неизолированного провода на современный самонесущий изолированный с большим диаметром сечения. Чтобы избежать технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, энергетики расчистят 89 гектаров охранных зон ЛЭП и произведут опиловку крон 4,5 тысячи деревьев.

Для повышения надежности распределительной электросетевой инфраструктуры к пиковым нагрузкам подготовят 32 трансформаторных подстанции. На них установят новые трансформаторы, заменят автоматические выключатели, разрядники и разъединители.

Все работы в рамках производственной программы планируют завершить до 1 октября.

 

Теги: Тюменский район , электросети , электроснабжение
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