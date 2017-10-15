В Ялуторовске вспоминают вклад мецената Саввы Мамонтова

20:19 15 октября 2017
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t-i.ru
| Фото: t-i.ru

В Ялуторовске проходят традиционные Мамонтовские дни, посвященные 176-летию со дня рождения знаменитого земляка, предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, 14 октября во Дворце культуры прошла презентация с элементами аукциона работ Елизаветы Бугровой, студентки 3 курса Санкт-Петербургского института им. Репина (Академия Художеств), и работ местных художников. 16 октября здесь же состоялась творческая встреча  с Элоной Зубаревой, создателем фильма "Савва Мамонтов: взгляд с  "Ялуторовской колокольни". Программа завершилась просмотром этого фильма, за который в феврале 2017 года автор получила звания Лауреата I степени Международного конкурса "КИТ".

В рамках Мамонтовских жители и гости Ялуторовска могут также посетить различные выставки. Это: выставка детских рисунков "Этих сказок хоровод"  в Центре национальных культур, выставка Н.П. Ладиной "Волшебные нити" в Ялуторовском остроге, выставка "Савва Великолепный" в Детской школе искусств им.  С.И.Мамонтова, а также выставка "Достойный потомок Тюменской земли" в  Центральной городской библиотеке. 

Теги: Ялуторовск , благотворительность , выставка , художники
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