В Ялуторовске вспоминают вклад мецената Саввы Мамонтова

В Ялуторовске проходят традиционные Мамонтовские дни, посвященные 176-летию со дня рождения знаменитого земляка, предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, 14 октября во Дворце культуры прошла презентация с элементами аукциона работ Елизаветы Бугровой, студентки 3 курса Санкт-Петербургского института им. Репина (Академия Художеств), и работ местных художников. 16 октября здесь же состоялась творческая встреча с Элоной Зубаревой, создателем фильма "Савва Мамонтов: взгляд с "Ялуторовской колокольни". Программа завершилась просмотром этого фильма, за который в феврале 2017 года автор получила звания Лауреата I степени Международного конкурса "КИТ".

В рамках Мамонтовских жители и гости Ялуторовска могут также посетить различные выставки. Это: выставка детских рисунков "Этих сказок хоровод" в Центре национальных культур, выставка Н.П. Ладиной "Волшебные нити" в Ялуторовском остроге, выставка "Савва Великолепный" в Детской школе искусств им. С.И.Мамонтова, а также выставка "Достойный потомок Тюменской земли" в Центральной городской библиотеке.

