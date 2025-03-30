Ялуторовские волонтеры создали необычные ромашки

24 марта Ярковские волонтеры-школьники подарили односельчанам необычные ромашки, на лепестках которых размещены симптомы заболевания и методы его профилактики.

Это не просто традиционная акция по раздаче профилактических листовок, это большая работа, связанная с творчеством, новыми знаниями и совместной деятельностью. Для того, чтобы нести информацию в массы, нужно иметь представление об этом. Поэтому первая встреча с волонтерами началась с лекции Юлии Аитовой, врача-фтизиатра, о туберкулезе.

"Дети принимают активное участие в проведении акции. Они вовлечены в процесс, они сами – главные участники здоровья. А это означает, что их ответственность к своему здоровью будет только расти и укрепляться в будущем. Эта акция ежегодная, мы начали ее проведение с 2012 года. Волонтерский состав каждый год обновляется: кто-то уходит, выпускается из школы, кто-то приходит. Но каждый раз мы разбираем с ними, что такое туберкулез, его основные симптомы, делаем акцент на профилактике и раннем выявлении заболевания. Мы рассказываем о самом доступном методе диагностики – флюорографическом обследовании, о его регулярности и важности. Говорим о том, что туберкулез давно покинул антисоциальные рамки, и любой, абсолютно любой человек может заразиться, независимо от статуса, пола или возраста, - сообщает Мегатюмень.