Тюменские онкологи применят корейский опыт оказания онкологической помощи

Делегация Республики Корея посетила Тюменскую область. Главный врач онкологического центра Ёнсе с коллегами и представитель посольства Республики Корея в России побывали в крупных медучреждениях региона, а по итогам визита был подписан двусторонний договор о намерениях.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, гостям показали МСЧ "Нефтяник", Радиологический центр и Областную клиническую больницу №1.

На встрече с директором департамента здравоохранения Тюменской области Инной Куликовой представители делегации рассказали о принципах работы корейского онкологического центра. Онкоцентр Ёнсе является одним из лидеров в мире по обучению роботизированной хирургии, здесь повышают квалификацию в том числе специалисты из России. Сейчас в нем работает 157 врачей и 912 других специалистов. Стационар вмещает до 105 человек, амбулаторное лечение проходит свыше 455 тысяч человек в год.

Директор департамента отметила, что сейчас тюменская медицина занимается не только развитием технологий лечения, но и созданием комфортных условий для пациентов, стремясь по некоторым направлениям опередить мировые стандарты. "Поэтому в первую очередь изучаем опыт других стран, а Центр Ёнсе может служить одним из эталонов оказания онкологической помощи", - подчеркнула Инна Куликова.

Представители делегации Республики Корея и Тюменской области подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве по обмену опытом, консультированию, проведению стажировок медицинского персонала и студентов ТюмГМУ, а также обмену информацией об инновационных медицинских технологиях.