Тюменцы могут помочь малоимущим семьям продуктами и теплыми вещами

Волонтеры фонда "Тепло души детям сиротам" объявили сбор продуктовой помощи для малоимущих семей, проживающих в Тюменской области. Уже удалось собрать комплекты теплой одежды, теперь принимаются крупы, сахар, соль, обычное печенье и макароны.

По словам президента общественной организации Юлии Таракановой, семьи сами обращаются в фонд за помощью. Есть как малоимущие, так и многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке. "На данный момент у нас пять семей–адресатов помощи, они проживают как в Тюмени, так и за ее пределами. Одна семья живет в деревне в Тобольском районе", – рассказала она.

Помимо материальной помощи фонду требуется волонтерская поддержка. Практически каждые выходные неравнодушные тюменцы ездят в детские дома — в селе Борки и в "Сияние Севера" в Ярковском районе. Добровольцы будут проводить время с воспитанниками учреждений, рассказывать им о профессиях, проводить мастер-классы, пишет "Вслух.ру".

Продукты принимаются по адресу: ул. 50 лет Октября, 63а (пересечение ул. 50 лет Октября и Пермякова, большая желтая дверь) по предварительному звонку по телефону: 8 905 824 41 69. Подробная информация о деятельности фонда размещена в группе ВКонтакте.