В тюменской полиции иностранцы дали присягу России

09:45 16 октября 2017
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static.mvd.ru
| Фото: static.mvd.ru

В УМВД России по Тюмени 33 представителя стран ближнего зарубежья принесли присягу России и получили российское гражданство. 

Нововведение действует с 1 сентября 2017 года. Согласно статье 11.1 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" данную церемонию обязан пройти каждый приобретающий российское гражданство иностранец.

Присягу принимал начальник городского УМВД России Петр Вагин. В  обращении к новоявленным россиянам начальник полиции отметил, что получив гражданство страны, человек должен соблюдать её законы, уважать  традиции и чтить историю.

Свои слова поздравления произнес и председатель Совета ветеранов Валерий Пелевин. Он отметил важность данного события, как в каждой судьбе присутствующих, так и для государства в целом. Пелевин пожелал всем новых свершений, удачи и счастливой жизни теперь уже в своем государстве.

Слова признательности и благодарности высказали и принявшие присягу. Они отметили, что стать гражданином Российской Федерации для них большая гордость и они очень ждали этого события, сообщает пресс-служба полиции.

Теги: иностранец , миграционная политика , полиция
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