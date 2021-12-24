Квиз "С любовью о России" для мигрантов провели в Тюмени

Фото - ТООО «Центр развития лидерских и проектных компетенций»

В Тюмени для взрослых граждан и детей из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и других стран провели квиз "С любовью о России", развлекательно-познавательные игры и викторины, шуточные конкурсы и веселые состязания.

За звание лучшего знатока русского языка, культуры, истории и географии России боролись 8 команд. Мероприятие был приурочено ко Дню Конституции РФ, прошло в Центре адаптационных практик и тестирования ТюмГУ, организатором выступил ТООО "Центр развития лидерских и проектных компетенций" совместно с ТюмГУ.

Перед участниками квиза с приветственным словом выступили председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов и директор Тюменского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Евгений Лысов. Завершилась встреча вручением подарков, призов и дружеским чаепитием.

Мероприятие реализовано при поддержке гранта губернатора Тюменской области по проекту "Российские праздники в миграционном центре". В 2022 году организатору планируют провести еще 7 праздников, в том числе День космонавтики, День семьи, любви и верности, День Государственного флага Российской Федерации и другие.