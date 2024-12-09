В Тюменской области подорожают патенты для трудовых мигрантов

В Тюменской области с 2025 года увеличится стоимость патента для иностранных граждан: в этом году он стоит 7 592 рубля в месяц, с 2025 года его цена составит 9 385 рублей в месяц.

Патент — документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, временно осуществлять трудовую деятельность на территории России.

Стоимость вырастет под влиянием нескольких факторов, установленных федеральным и региональным законодательством. Ключевую роль в определении окончательной стоимости патента сыграл Закон Тюменской области от 23.10.2024 № 62 "Об установлении на 2025 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда", увеличивший региональный коэффициент с 2,636 до 3,015.

Кроме того, приказом Минэкономразвития России от 17.10.2024 № 645, вступившим в силу 01.12.2024, увеличен коэффициент-дефлятор, используемый для корректировки стоимости патента с учетом инфляции и изменений экономической ситуации в стране.

Повышение стоимости патента требует внимания иностранных граждан, планирующих работать в Тюменской области в 2025 году, и работодателей, привлекающих иностранных специалистов. Важно учитывать не только стоимость самого патента, но и сопутствующие расходы, такие как медицинское страхование, оплата госпошлины и другие обязательные платежи.

Процедура получения патента остается неизменной, однако важно следить за обновлениями на сайтах государственных органов, отвечающих за миграцию. Несвоевременное обращение может привести к задержкам и штрафам.

За консультацией рекомендуется обращаться к специалистам в области миграционного права для получения наиболее точной и актуальной информации.