Мигрантов-нарушителей внесут в реестр, который ограничит их в переездах и правах

Пребывание мигрантов на территории Тюменской области не должно приводить к ущемлению трудовых прав местного населения и создавать угрозу для общественного порядка, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещание о вступлении в силу федеральных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности в миграционной среде.

В совещании приняли участие представители правительства Тюменской области, территориальных структур федеральных органов власти, организаций и учреждений.

О новых нормах федерального миграционного законодательства, направленных на противодействие нелегальной миграции, проинформировал начальник Управления МВД РФ по Тюменской области Александр Смирнов.

В частности, разрешенный срок временного пребывания иностранных граждан сокращен до 90 суток в течение года. Введен миграционный режим высылки – ограничение возможности реализации незаконно находящимся мигрантом отдельных прав, расширение применяемых к нему мер контроля. Установлены отдельные ограничения прав и свобод иностранных граждан.

Сведения о нарушителях условий пребывания в России будут вноситься в реестр контролируемых лиц до их выдворения, депортации или самостоятельного выезда из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории страны. При этом урегулировать правовой статус можно только до 30 апреля 2025 года.

Иностранный гражданин, включенный в реестр контролируемых лиц, не будет иметь возможность приобрести жилье или автомобиль, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране, регистрировать бизнес, получать водительские права и пользоваться ими, открывать банковские счета или переводить деньги. Также он не сможет выезжать за пределы определенного региона или района без разрешения органа внутренних дел. Если иностранный гражданин нарушает установленный режим, будет приниматься решение о его выдворении, которое сможет принять не только суд, но и полиция.

Реестр контролируемых лиц находится в свободном доступе на официальном сайте МВД России, отметил Александр Смирнов. Все иностранные граждане, обращающиеся в органы власти за государственными или муниципальными услугами, подлежат проверке по данному реестру на предмет законности их пребывания в Российской Федерации. Аналогичные проверки должны проводиться учреждениями образования и здравоохранения, а также банками при обращении иностранцев за финансовыми услугами и работодателями при трудоустройстве. При обнаружении иностранных граждан, включенных в реестр контролируемых лиц, необходимо сообщить о них в органы внутренних дел.

В Тюменской области на системной основе реализуются региональные меры по снижению напряженности в сфере миграции и защите регионального рынка труда, отметил в своем докладе заместитель губернатора Алексей Райдер. Стоимость трудового патента для иностранцев в Тюменской области увеличена с 7 592 рублей в 2024 году до 9 385 рублей в 2025 году.

Кроме того, с 2024 года в Тюменской области иностранным гражданам запрещено работать по патенту в таких отраслях, как перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, услуги такси, перевозки грузов автомобильным транспортом. С 2025 года введен запрет на работу в таких сферах, как производство детского питания и диетических пищевых продуктов, а также торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах.

Подводя итоги совещания, Александр Моор подчеркнул, что важнейшим условием успешного практического применения обновленного федерального миграционного законодательства для дальнейшей работы органов власти по противодействию нелегальной миграции было и остается эффективное межведомственное взаимодействие.