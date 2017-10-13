Проект благоустройства Затюменского лесопарка оценили на международном фестивале

Эксперты XXV Международного фестиваля "Зодчество 2017" высоко оценили народную концепцию благоустройства Затюменского лесопарка, пишет ИА "Тюмeнская линия".

Вместе с жителями был принят бренд "ЭКОпарк Затюменский". За основу проекта авторы взяли четыре стихии, которые нашли отражение как в логотипе экопарка, так и в его зонировании.

В народной концепции сфокусировано внимание на создании территории, которая не только принимает, а вовлекает человека в жизнь леса: позволяет изучать окружающий мир, прогуливаться по лесным тропинкам, заниматься спортом. Как рассказал заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев, внутри особо охраняемой зоны не предусмотрено возведение капитальных строений, за исключением восстановления уже существующих асфальтобетонных дорожек.

"Тюменский проект особенный – над ним работали не только специалисты-проектировщики, но и жители города Тюмени. Главное достояние парка – его уникальная природа, и в работе над концепцией основной задачей было сохранение лесного массива", - отметил он.