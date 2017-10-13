Тюменцы успевают присоединиться к марафону "Азбука добра"

В Тюмени продолжается "Азбука добра" — благотворительный марафон, в ходе которого исполняются маленькие желания и большие мечты тюменских пенсионеров.

Организаторы марафона — Областной геронтологический центр и региональный благотворительный фонд "Старшее поколение". Марафон стартует ежегодно осенью, накануне международного Дня пожилых людей, и проходит в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!".

Для участия надо зайти на сайт Областного геронтологического центра, кликнуть на баннер "Азбука добра", выбрать одно или несколько неисполненных желаний, выбрать адресата для вручения подарка и связаться с координаторами проекта по телефону: (3452) 64-66-16 или посредством электронной почты togc-bogunova@sznto.ru для обсуждения последующих действий.

"Желания варьируют от бытовых, например, починить сломавшийся прибор или получить новую мебель, до необычных — совершить полет на воздушном шаре или попробовать себя на ТВ в качестве ведущего", — рассказывают в пресс-службе Областного геронтологического центра.

На днях организаторы подвели промежуточные итоги марафона: на счету 237 исполненных просьб и пожеланий тюменских пенсионеров.

Марафон продлится до конца октября. Организаторы обращаются к руководителям коллективов предприятий, жителям города и приглашают присоединиться к участию в марафоне добра, подарив частичку душевной теплоты и радости представителям старшего поколения.

"Азбука добра" проходит же в шестой раз, за предыдущие годы его участники осуществили желания более трех тысяч одиноких пожилых людей.