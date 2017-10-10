Тюменских водителей массово проверили на долги на 50 лет ВЛКСМ

Совместное мероприятие областной автоинспекции и региональной службы судебных приставов прошло на днях в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ. Должников искали среди автомобилистов — госномера сверялись с базой данных ФССП.

За несколько часов было остановлено 27 автомобилей и выявлено 15 должников. На 7 транспортных средств наложен арест, все они были изъяты и помещены на спецстоянку. Общая сумма взысканий в этот день составила 116 тысяч рублей.

"В ходе акции удалось выявить злостного неплательщика алиментов. Долг мужчины в пользу собственного 9-летнего сына на сегодняшний день составляет 313 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе тюменского УФССП. — С 2011 года отец помогал ребенку "по возможности" — ежемесячно направлял по несколько тысяч рублей на содержание школьника. При этом гражданин старательно избегал встречи с судебными приставами и тщательно скрывал доходы. Однако встреча все же состоялась, а материальное положение должника значительно отличается от официальных данных".

На дорогостоящий кроссовер мужчины Lexus RX 330 наложили арест с последующим изъятием.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области