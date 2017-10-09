Тюменская филармония приглашает на концерт Мюнхенского камерного оркестра

В Тюменской филармонии во вторник, 10 октября, в рамках фестиваля "Алябьевская осень" состоится концерт одного из ярчайших коллективов Германии – Мюнхенского камерного оркестра.

Отличительной особенностью коллектива являются его необычные, креативные программы, в которых значительное место отведено современной музыке.

"Нам очень приятно, что оркестр выступит на сцене Тюменской филармонии, - отметил директор учреждения Андрей Чувашов. - Коллектив приедет в Россию впервые, даст концерт в Москве, а после - в Тюмени. Это музыканты высокого уровня. Программа интересная, приглашаем слушателей посетить их выступление".

В основной состав Мюнхенского камерного оркестра входят 25 музыкантов. С одинаковым мастерством они владеют барочной и современной техникой игры. Мюнхенский камерный оркестр дает свыше 60 концертов в год за рубежом, сотрудничает с известными дирижерами и солистами.

Дирижер Клеменс Шульдт – лауреат международного конкурса дирижеров Донателлы Флик в Лондоне (2010). Получив диплом по классу скрипки, он обучался дирижерскому мастерству в Дюссельдорфе у Рюдигера Бона, в Вене у Марка Стрингера, в Веймаре у Николя Паскета.

В программе концерта – Симфония № 102, Йозефа Гайдна. Одна из двенадцати Лондонских симфоний. Симфония написана для состава: две флейты, два гобоя, два фагота, две валторны, две трубы, литавры и струнные.

Также прозвучит в исполнении Мюнхенского камерного оркестра музыка к балету Игоря Стравинского "Аполлон Мусагет", он стал последним из балетов Стравинского.

Неизгладимое впечатление молодого музыканта оставила в сердце после его путешествия в Шотландию, получило отражение в одной из лучших симфоний. Это сочинение – Симфония № 3 "Шотландская" прозвучит в концерте в завершение программы.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.