Тюменцев научат искать работу на деловых играх

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района приглашает выпускников на Молодежный день занятости, в рамках которого пройдет ярмарка вакансий, а также деловые игры и мастер-классы, направленные на успешное трудоустройство, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Посетить ярмарку вакансий в рамках Молодежного дня занятости — это реальный шанс трудоустроиться, ведь вакансии будут предоставлены теми работодателями, которые заинтересованы в притоке именно молодых кадров и которых не пугает отсутствие трудового опыта. Здесь соискатели смогут при личном общении с представителями работодателей обсудить все условия труда, оставить свои резюме и даже прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Также молодые тюменцы смогут принять участие в деловых играх и квестах, благодаря которым получат ценные знания по теме трудоустройства: например, как правильно составить резюме и удачно пройти собеседование.

Состоится Молодежный день занятости в Государственном Аграрном университете Северного Зауралья (Тюмень, Рощинское шоссе, 18, учебный корпус № 7) с 10:00 до 13:00. Вход свободный.