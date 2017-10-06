Сибирский русский народный хор продолжит "Алябьевскую осень" в Тюмени

Государственный академический Сибирский русский народный хор представит концертную программу в рамках музыкального фестиваля "Алябьевская осень" на сцене Тюменской филармонии 7 октября. Коллектив покажет программу, раскрывающую уникальность традиционной русской национальной культуры.

Концертная программа, представленная Государственным академическим Сибирским русским народным хором, это органичное созвучие исторического и современного художественного материала, раскрывающего зрителю уникальность традиционной русской национальной культуры и особенность сибирской ментальности.

Напомним, сегодня, 6 октября, фестиваль "Алябьевская осень" в Тюменской филармонии стартует с уникального проекта Константина Хабенского и Юрия Башмета "Не покидай свою планету".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.