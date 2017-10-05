"Алябьевскую осень" откроет уникальный проект Хабенского и Башмета

Традиционный ежегодный фестиваль "Алябьевская осень" стартует в эту пятницу, 6 октября, с совместного проекта Константина Хабенского и Юрия Башмета "Не покидай свою планету".

Известный драматический артист и классические музыканты представят концерт-фантазию. Это не попытка "экранизировать" известную с детства историю о мальчике с золотыми волосами. Лётчик, потерпевший аварию в пустыне и томленный жарой, начинает грезить. Авторы не отвечают на вопрос – явь или мираж этот мальчик, прибывший на Землю с астероида. В то время, когда летчик пытается спасти свою жизнь, принц подвигает его к спасению духа.

По задумке режиссера Виктора Крамера, Хабенский играет в нем все роли, а ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета играет музыку Брамса, Малера, Гайдна и молодого композитора Кузьмы Бодрова.

Приобретайте билеты на сайте или в кассах Тюменской филармонии.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.