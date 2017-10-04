На всероссийском конкурсе покажут самые интересные тюменские архитектурные проекты

Тюменская область примет участие в нескольких номинациях смотра-конкурса "Регионы России". На нем наш регион представит лучшие архитектурные практики, а также лучшие проекты в разделе "Городская среда".
Среди них проект благоустройства парка "Затюменский", проект строительства набережной на левом берегу Туры и строительство комплекса зданий для студенческих общежитий в границах Перекопской и Камышинской в Тюмени.
В номинации "Реализованные проекты градостроительных ансамблей и комплексов" гостей фестиваля познакомят с проектом реставрации ансамбля Кремля и Менового двора в Тобольске.
Также среди проектов, представленных на конкурс, будут площадь 400-летия Тюмени, Гилевская роща и другие, рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.
Организатором конкурса и фестиваля является Союз архитекторов России совместно с министерством строительства и ЖКХ. Фестиваль пройдет с 5 по 7 октября в Москве. Все представленные работы будет оценивать экспертное жюри конкурса.
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