В Тюмени начинается сезон ярмарок с продуктами от местных производителей

В субботу, 7 октября, в областном центре открывается новый осенне-зимний ярмарочный сезон, в котором примут участие сельхозтоваропроизводители из 22 муниципальных районов и городов Тюменской области.

ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят производимую продукцию горожанам:

- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, птица, мясо кролика), мясные полуфабрикаты, колбасные изделия;

- яйцо;

- рыба свежая, охлажденная и мороженая от рыболовецких кооперативов;

- разнообразная рыбопродукция заводов и цехов по переработке рыбы;

- молочная продукция;

- картофель и овощи;

- мука, хлебобулочные и кондитерские изделия;

- дикоросы (грибы и ягоды, орехи в ассортименте) и другое.

Областные сельскохозяйственные ярмарки пройдут на четырех площадках Тюмени:

- территория выставочного комплекса (ул. Севастопольская, 12) ОАО "Тюменская ярмарка";

- прилегающая территория к ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126, корп. 2);

- прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11);

- автомобильная дорога по ул. Бакинских Комиссаров (р-н зданий по адресам ул. Бакинских Комиссаров, 7 и 5, корп.2).