В Тюмени начинается сезон ярмарок с продуктами от местных производителей

В субботу, 7 октября, в областном центре открывается новый осенне-зимний ярмарочный сезон, в котором примут участие сельхозтоваропроизводители из 22 муниципальных районов и городов Тюменской области.
ЛПХ, КФХ, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представят производимую продукцию горожанам:
- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, птица, мясо кролика), мясные полуфабрикаты, колбасные изделия;
- яйцо;
- рыба свежая, охлажденная и мороженая от рыболовецких кооперативов;
- разнообразная рыбопродукция заводов и цехов по переработке рыбы;
- молочная продукция;
- картофель и овощи;
- мука, хлебобулочные и кондитерские изделия;
- дикоросы (грибы и ягоды, орехи в ассортименте) и другое.
Областные сельскохозяйственные ярмарки пройдут на четырех площадках Тюмени:
- территория выставочного комплекса (ул. Севастопольская, 12) ОАО "Тюменская ярмарка";
- прилегающая территория к ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126, корп. 2);
- прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор" (проезд Солнечный, 11);
- автомобильная дорога по ул. Бакинских Комиссаров (р-н зданий по адресам ул. Бакинских Комиссаров, 7 и 5, корп.2).
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