Тюменская группа Aeterna собирается на гастроли

Тюменская folk-metal группа Aeterna спланировала гастрольный график на октябрь. После участия в телевизионном проекте музыканты отправятся по северным городам, а 21 октября завершат череду выступлений в Тюмени.

6 октября группа примет участие в телевизионном проекте телеканала "Тюменское время" под названием "Живой звук". Музыканты в один вечер поделят сцену с другим тюменским коллективом "Рыба пила". Съемки пройдут в КТЗ "Байконур".

Первым городом гастрольного тура станет Урай, где 14 октября пройдет совместный концерт Aeternы и проекта Максима Макарова (г. Тюмень). Завершит гастроли концерт в Тюмени на новой музыкальной площадке.

Как рассказала музыкант группы Aeterna Алена Дубровина, подходит к завершению подготовка первого альбома коллектива, весь материал уже записан. "Мы записали практически все для альбома. Сейчас у нас стартовал этап сведения треков и мастеринг. Работа не прекращается, поэтому о каких-то точных сроках говорить пока рано. Но то, что мы не стоим на месте – это факт!", - отметила она.

Кроме того, группа стала сотрудничать с другим коллективом – театр-проектом "Чудодейство". На популярном видеохостинге уже опубликован совместный творческий продукт. За несколько дней клип собрал более двух тысяч просмотров, пишет ИА "Тюменская линия".

"Для работы был выбран "Гамельнский Крысолов" и предполагаемый видеоряд весьма причудливо лег на оригинальную историю. Саму сказку актеры театр-проекта увидели несколько иначе, поэтому в клипе произошло слияние двух точек зрения. Оригинальная легенда не говорит о том, кто такой Крысолов, откуда он взялся, куда и для чего увел детей. В клипе можно увидеть, что Крысолов не человек, а некое магическое существо. В этом идея и сюжет "Чудейства". Они хотели сделать представление для виртуальных зрителей своего театра и записать видео вместе с музыкальной группой. Нам на ум как раз пришла подходящая новая песня", - пояснила Алена Дубровина.

