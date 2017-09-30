Тюменский ансамбль "Росстань" разработал культурный проект для школьников

Артисты знаменитого тюменского ансамбля "Росстань" разработали культурно-образовательный проект "В мире народной культуры", в котором могут поучаствовать все общеобразовательным учреждениям Тюмени. Первыми "слушателями" стали ученики начальных классов школы № 68.

Как отметила руководитель ансамбля Лилия Демина, именно в народной культуре заложено и здоровье, и общение разных поколений, и хорошее настроение.

"Человек так устроен, что обязательно должен выплескивать то, что накопилось и мучает... Нужно это делать по-доброму – в игре, обряде, песне. Считаю, что лучше всего в таком деле помогают народные праздники. А их в свою очередь должна пропагандировать и школа. Наши фольклорные встречи не могут быть неинтересными, ведь в них заложено добро самой жизни", - считает Лилия Васильевна.

Познавательные уроки с региональным акцентом от "Росстани" будут проводиться два раза в месяц в разных храмах знаний Тюмени. Хочется верить, что проект, которым заинтересовались представители департаментов культуры и образования, прочно закрепится в школьном расписании. Во всяком случае, чиновники, посетившие первую встречу, дали ансамблю "зеленый свет".

С сентября по первую половину ноября "росстанцы" планируют рассказывать школьникам об осенних праздниках и обрядах. С конца осени по январь тема встреч – "Зимние святки". Кроме того, уже сейчас артисты разрабатывают уроки по народному костюму и народным инструментам, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".