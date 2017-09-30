Тюменская "Богадельня" готовит подарки для бездомных

Дом милосердия "Богадельня" в Тюмени в День пожилого человека собирается вручить подарочные продовольственные наборы бездомным малоимущим людям. Выдача состоится на пунктах горячего питания. В настоящее время проходит сбор средств.

Ориентировочная стоимость одного набора 306 рублей. В него входит банка тушенки, сгущенка и рыбные консервы, пачка риса, чай и сахар.

Тюменцы могут принять участие в сборе средств как на подарочные наборы питания, таки на существования дома милосердия. Например, сегодня организации требуется 10 тыс. рублей на замену варочной плиты.

Напомним, организация начала свою социальную деятельность в феврале 2007 года с открытия благотворительной столовой "Богадельня"для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации – погорельцев, бездомных, инвалидов, малоимущих людей. Центр устраивает ежедневные благотворительные горячие обеды и развозит их по городу, пишет "Вслух.ру".

С полным списком необходимого можно ознакомиться официальной группе учреждения социальной сети "Вконтакте"(https://vk.com/bogadelnya72). Денежные средства можно перечислить на карту Сбербанка: 5469 6700 1319 8711. Или связаться с руководителем дома милосердия по телефону:8–909–737–50–50.