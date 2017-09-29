Тобольский музей-заповедник дарит скидку пожилым людям

16:10 29 сентября 2017
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tiamz.ru
| Фото: tiamz.ru

Тобольский музей-заповедник в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой" предоставляет посетителям старшего поколения скидку 50% на экскурсионное обслуживание.

Как сообщили в пресс-службе музея, акция продлится до середины октября. При предоставлении пенсионного удостоверения вход на все объекты показа Тобольского музея-заповедника – бесплатный.  

Теги: музей , День пожилого человека
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