"С легким паром!": тюменцев приглашают в баню и вспомнить СССР

В ненастные осенние вечера тюменцы могут расслабиться и предаться приятным моментам ностальгии, посетив банно-помывочный комбинат "ИльичЪ" в ресторанно-гостиничном комплексе-музее "Дом Пионеров".

"Дом Пионеров" расположен под Тюменью в окружении соснового леса. Здесь гости имеют возможность не только насладиться живописной природой и комфортно отдохнуть, но и познакомиться с уникальной коллекцией экспонатов времен Советского Союза. Дух той эпохи чувствуется здесь во всем – от парка скульптур до мелочей в интерьере.

Банно-помывочный комбинат "ИльичЪ" - это комфортабельный трехэтажный дом с обеденной зоной, спальными комнатами, комнатами отдыха, сауной, бильярдом, а так же дизайнерской и удивительно домашней обстановкой.

"Дом Пионеров" находится по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.