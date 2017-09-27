Тюменскую область на театральном форуме в Челябинске представили три театра

Тюменское концертно-театральное объединение принимает участие в театральном форуме, который стартовал 25 сентября в Челябинске. В составе делегации – представители Тюменского и Тобольского драматических театров, а также Театра кукол.

"Особо ценно то, что на форуме не только у руководителей и у представителей творческих профессий, но и у технических специалистов есть уникальная возможность для профессионального общения. А значит, открываются новые горизонты театрального дела", – рассказал заместитель генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Сергей Радченко.

В повестке форума планируется обсуждение насущных вопросов театральной жизни страны, обмен опытом, переговоры о совместных проектах, обменных гастролях, фестивалях.

В течение четырех дней пройдут семинары по всем сферам театральной деятельности — для актеров и вокалистов, хореографов-постановщиков, гримеров, постижеров, осветителей, технологов по изготовлению театрального костюма, конструкторов кукол, заведующих литературной частью, сотрудников PR-служб и менеджеров. Лекции и мастер-классы пройдут параллельно на семи площадках — во всех областных театрах, а также в Историческом музее и Доме актера.

Специальный семинар для актеров проведут коллеги из Италии, которые раскроют секреты традиционного итальянского народного театра дель арте, в основе которого находится метод импровизации. Мастер-класс будет открытым для зрителей.

Для участников предусмотрена культурная программа, которую готовят все челябинские театры. Так, театр оперы и балета пригласит гостей на премьеру прошлого сезона, балет "Ида", также участники форума станут первыми зрителями, которые увидят грядущую премьеру челябинского театра драмы "Мнение сторон".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.