N.I.C.E. расскажет тюменцам о жизни в Италии и настоящей женской дружбе

С 27 сентября по 1 октября жители Тюмени смогут вновь увидеть лучшие работы современного итальянского кинематографа в рамках кинофестиваля N.I.C.E. (New Italian Cinema Events). Показы будут проходить в кинотеатре "Премьер" (улица 50-летия ВЛКСМ, 63).

N.I.C.E. – кинофестиваль, основанный во Флоренции в 1991 году с целью популяризации современного итальянского кино за пределами Италии. Фестиваль проводится в России, США, Великобритании и Китае. Каждый год из около 80 новых итальянских кинолент отбираются несколько лучших, которые демонстрируются за границей.

Организатором фестиваля является банк "Интеза" Первый показ успешно прошел в 2015 году, что позволило мероприятию стать доброй традицией.

Киноленты фестиваля позволяют по-новому взглянуть на современную Италию, ее нравы и обычаи, больше узнать о жизни рядовых итальянцев – их радостях, проблемах, повседневных заботах.

В Тюмени зрители увидят пять фильмов комедийного и драматического жанра и смогут по достоинству оценить талант современных итальянских режиссеров, сценаристов и актеров. Все фильмы демонстрируются на итальянском языке с русскими субтитрами.

Итак, что мы увидим?

"Как чокнутые" (La pazza gioia), комедия, драма

Болтушка и шутница Беатриче зовет себя графиней и уверяет, что сильные мира сего – ее друзья. Замкнутая и хрупкая Донателла с татуировками, хранящая мучительную тайну. Обе считаются опасными для окружающим, а поэтому находятся в психушке. Их неожиданная дружба обернется побегом из клиники, чудным и трогательным: они ищут счастье в этом сумасшедшем доме под открытым небом, который зовется миром здоровых!

Режиссер: Паоло Вирдзи. Год выпуска: 2016.

"В одном прекрасном месте" (In un posto bellissimo), драма

Лучия - обычная женщина, живущая размеренной жизнью в одном из городков Пьемонта, замужем за Андреа и привыкла, что тот принимает все решения, в то время как сама она занимается сыном Томмазо и своим цветочным магазином в центре города. Внезапно героиня узнает об измене мужа и тогда же знакомится с уличным торговцем Ахмедом. Эти два события потрясают сами основы ее существования. Лучия начинает меняться и постепенно обретает себя настоящую. Обретает силы изменить жизнь.

Режиссер: Джорджия Чечера. Год выпуска: 2015.

"Лучшие враги" (Nemiche per la pelle), комедия

Лючия – зоопсихолог, которую занимают проблемы окружающей среды и духовность. Фабиола – агент по недвижимости, на каблуках и с безупречным макияжем. Что их объединяет? Не что, а кто: Паоло, бывший муж Лючии, который теперь женат на Фабиоле. Увы, он преждевременно покидает этот мир, оставив ненавидящим друг друга женщинам в наследство… сына. Семилетний Паоло-младший – плод тайной связи Паоло и переводчицы-китаянки. Из любопытства и сентиментальных побуждений, не без затруднений и приступов злости, Лючия и Фабиола преодолевают свое неумение заботиться о детях – ради маленького Паоло, которого нельзя не полюбить.

Режиссер: Лука Лучини. Год выпуска: 2016.

"Быстрая как ветер" (Veloce come il vento), драма

Мартино текут в крови моторное масло и бензин: вот уже несколько поколений они собирают гоночные автомобили и участвуют в гонках. Марио, глава семьи, вынужден уступить место своей молодой, исключительно талантливой дочери Джулии, которой будет помогать 40-летний брат Лорис. Он человек крайне ненадежный, но бывший гонщик, а значит, знает все о гоночных траекториях и моторах. Де Мартино должны вернуться на трек и победить! Тем самым победив и своих "демонов" и осознав, что такое быть семьей – и насколько же это непросто.

Режиссер: Маттео Ровере. Год выпуска: 2016.

"Вместе в кино" (L'universale), комедия

Любитель древнегреческой философии Антонио Сорис отправляется в Афины на малолитражке своей матери: он хочет отыскать описанную у Платона пещеру и побывать в местах, где творил его кумир. На дворе 70-е годы; в Греции Антонио знакомится с красавицей Марией. Зачарованный ее обаянием и бесконечной красотой памятников и пейзажей, которые они видят вместе, он полностью отдается своему путешествию – почти за пределы реальности.