Тюменский оркестр откроет новый сезон Первым концертом Чайковского

Новый концертный сезон в Тюменской филармонии стартует уже завтра, 26 сентября. На открытии прозвучит Концерт № 1 Петра Чайковского в исполнении филармонического оркестра и пианистки Екатерины Мечетиной. Ранее планировалось, что солировать на открытии сезона будет Борис Березовский, а в первом отделении должен был прозвучать Концерт №1 Иоганнеса Брамса.

"Все мысли о завтрашнем дне. В два ночи я сегодня узнал, что Березовского не будет - он заболел. Утром мы решали, какие могут быть варианты. Я позвонил более чем десяти известным в России музыкантам, чтобы сыграть именно первый концерт Брамса, чтобы афиша была такая, как заявлена. Но кто-то откровенно сказал, что концерт очень сложный - за сутки просто не смогут вспомнить, у кого-то концерты", - прокомментировал замену на встрече с журналистами главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков.

Выход из ситуации помогла найти Екатерина Мечетина: с первым концертом Чайковского она выступила накануне в Челябинске. Как отметил Шестаков, тюменцы его уже слышали два года назад, более в нашем городе оно не исполнялось. По словам дирижера, в плане произведения, замена хорошая: "Первый концерт Чайковского – это всегда праздник. И для профессионалов, и для тех, кто впервые придет на концерт".

В плане солиста замена тоже, кстати, достойная. как отмечается на сайте филармонии, Екатерина Мечетина является на одной из самых талантливых и ярких пианисток мирового уровня. Она выступает с лучшими оркестрами России и Европы. Ей посчастливилось работать с великими современными музыкантами. Родион Щедрин, впервые услышав Екатерину, доверил ей мировую премьеру своего Шестого фортепианного концерта. Выступления Екатерины Мечетиной всегда проходят с неизменным успехом. Слушателей покоряет не только виртуозное исполнительское мастерство пианистки, но и её удивительное обаяние.

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Второе отделение осталось неизменным. Оркестр исполнит музыку из балета "Петрушка" Игоря Стравинского.

Сейчас музыканты активно готовятся к выступлению, а специалисты из компании Yamaha завершают основную настройку новой звуковой системы. Начало концерта - в 19:00, билеты еще есть в продаже.

Фото предоставлено пресс-службой ТКТО.

Татьяна Тихонова.