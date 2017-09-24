Для тюменских пенсионеров проведут тренинг по поиску работы

Тюменских пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность, приглашают на тренинги "Способы саморегуляции", которые пройдут в центре занятости (каб. 401) 29 сентября и 13 октября, начало в 14:00.

Кроме того, 3 октября бабушек и дедушек приглашают в ДК "Нефтяник" на областной праздничный форум "На 55 с плюсом!", в рамках которого будет работать и площадка центра занятости населения. На ней состоится Job-кафе по теме "Технология успешного поиска работы" и мастер-класс "Поиск работы в информационных системах ИАП" и "Работа в России".

Тех, кто перед выходом на пенсию подумывают об открытии своего дела, приглашают 10 октября в 10:00 на консультацию по вопросам содействия самозанятости в рамах семинара "Займись делом!" (центр занятости населения, 5 эт., конференц-зал).

Также ко Дню пожилого человека в центре занятости населения с 15 сентября по 15 октября будет работать "горячая линия" по вопросам занятости граждан пенсионного и предпенсионного возраста (тел. 27-36-05).

Помимо этого, работающие пожилые люди могут проконсультироваться по вопросам охраны труда по тел. 27-38-03, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".