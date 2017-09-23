Сотни тюменцев пришли послушать классическую музыку в "Сити Молл"

Вечер пятницы стал по настоящему особенным для посетители торгово-развлекательного комплекса "Сити Молл". Звуки классической музыки разлились по всему центру. Так тюменский филармонический оркестр решил подарить тюменцам бесплатный концерт в преддверии открытия нового концертного сезона.

Целый час звучали всемирно известные классические композиции - польки Иоганна Штрауса, сочинения гениального композитора Петра Чайковского, знаменитый вальс Арама Хачатуряна из кинофильма "Маскарад" и многие другие. Аплодисменты слушателей не смолкали после каждого произведения. И даже крики "браво" были слышны из многочисленной толпы посетителей.

"Я специально пришла послушать этот концерт и привела с собой маленького брата, - поделилась Антонина Мажаева – Живу здесь не очень далеко, и когда узнала, что пройдет такое мероприятие поспешила прийти. В силу своей работы, не всегда удается попасть на концерты в филармонию. А сегодня – грех не послушать. Замечательная идея! Может таким образом мы приучим современную молодежь, увлекаться не только хип-хопом и попсой, но и полюбить классику".

Во время и после концерта все желающие смогли приобрести билеты на открытие сезона в Тюменскую филармонию по специальной цене.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.