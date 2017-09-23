В Тюмени стартовал комикс-батл, посвященный проблемам общества

Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе комиксов и рассказать о проблемах современного мира: терроризме, межнациональных конфликтах и других, сообщает Mоi-pоrtal.ru.

Заявки на участие принимаются до 15 октября. С 19 октября по 21 ноября эксперты и посетители сайта Moi-portal.ru будут оценивать работы участников.

Организаторы предлагают нам рассказать о таких явлениях, как терроризм, национальная и социальная нетерпимость, конфликты и экстремизм, с которым необходимо бороться.

Участникам предлагают создать уникальный комикс на одну из тем, которые более детально представлены в положении к конкурсу (https://goo.gl/LJKc2p). Объём работы не ограничен.

Победителя будет выбирать экспертное жюри, а также народное голосование. Авторов лучших работ узнаем в конце этой осени. Победители получат скетчбуки и маркеры для иллюстраторов. Главный приз – графический планшет для рисования.