Струнный квартет Тюменской филармонии выступит с концертом в субботу

15:15 22 сентября 2017
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Первый концерт из цикла "Музыка, которая всегда с тобой" в рамках абонемента №24 пройдет в Тюменской филармонии в эту субботу, 23 сентября.

"Танец сквозь века" - так называется концерт струнного квартета филармонии, который исполнит танцевальную музыку четырех столетий: от изящного гавота до страстного танго.

Цикл концертов камерной музыки - это истинное наслаждение для слушателей, умеющих ценить тонкость и изысканность такого жанра.  А терпкость напитка вкупе классическими произведениями подарят незабываемое впечатление слушателям Тюменской филармонии.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

 

Теги: культура , Тюменская филармония
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