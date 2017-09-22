"Дом.ru" и канал Fuel TV HD разыгрывают скейтборд

Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал Fuel TV HD приглашают клиентов оператора к участию в конкурсе. Автор истории о самом ярком экстремальном поступке получит скейтборд.
Конкурс проходит в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Участнику достаточно до 25 сентября написать свою историю в комментариях под конкурсным постом. Жюри, в состав которого входят представители организаторов, назовет победителя 26 сентября.
Fuel TV HD посвящен активным видам спорта, включая скейтбординг, сноубординг, серфинг, BMX, мотокросс и вейкбординг. Канал транслирует видео собственного производства, фильмы и трансляции с престижных событий в мире экстремального спорта. На Fuel TV HD можно увидеть интервью и шоу со спортсменами и знаменитостями, а также эксклюзивные новости.
Клиенты цифрового ТВ "Дом.ru TV" смотрят до 213 каналов, сразу 84 из которых транслируются в HD – это максимум среди федеральных операторов связи.
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