Общественники и волонтеры решили узнать мнение тюменцев о работе городской полиции

Члены Общественного совета при УМВД России по Тюмени совместно с волонтерами проводят опрос населения о деятельности полиции.

Рабочая группа во главе с председателем совета Александром Пересторониным уже побывала в разных районах города и на крупных предприятиях.

Участникам опроса предлагают ответить на несколько вопросов: чувствуют ли они защищенными от преступных посягательств, доверяют ли стражам порядка и как они оценивают работу ОВД. Тюменцы активно отвечают на вопросы анкеты, отмечают в пресс-службе полиции.

По результатам беседы Александр Леонидович предложил организовать рабочую встречу с начальником УМВД России по Тюмени Петром Вагиным и тюменцами, чтобы обсудить наиболее важные для населения вопросы и найти пути решения проблем.