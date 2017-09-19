Тюменская филармония почтит память Зураба Соткилавы специальным концертом

Тюменская филармония почтит память оперного певца Зураба Соткилавы специальным концертом к 40 дням его ухода из жизни. 28 октября состоится концерт при участии Тюменского филармонического оркестра, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Зураб Соткилава – великий певец, замечательный педагог, благородной души человек скончался 18 сентября после продолжительной болезни.

Зураб Лаврентьевич Соткилава начал свой творческий путь блистательно – после нескольких лет работы в Тбилисском театре оперы и балета им. З. Палиашвили и победы на многочисленных профессиональных конкурсах он был приглашен в труппу Большого театра Союза ССР, где на протяжении многих лет исполнял ведущие партии в операх Ж.Бизе, Д.Верди, Д. Пуччини, П. Масканьи – сложнейшие роли мирового репертуара.

Зураб Соткилава был прекрасным концертным исполнителем – и в этом могли убедиться тюменские слушатели: певец дважды выступал в Концертном зале им. Ю.А.Гуляева. Это были яркие события в культурной жизни города: все, сумевшие попасть на его концерт, подпадали под неотразимое обаяние артиста, были очарованы и восхищены его сильным и редким по красоте голосом, темпераментным и эмоциональным исполнением.

Особую роль Зураб Соткилава сыграл в творческой жизни молодого коллектива Тюменской филармонии – Тюменского филармонического оркестра.

9 июня 2017 года оркестр принял участие в концерте "Vivat, Соткилава!", проходившем в Большом зале Московской государственной консерватории. В концерте, устроенном в честь великого певца, выступили вокалисты разных стран. Зураб Соткилава присутствовал на вечере в качестве слушателя, горячо аплодировал всем участникам программы, а после концерта выразил свою особую благодарность тюменским музыкантам и художественному руководителю филармонического оркестра Евгению Шестакову за прекрасную профессиональную работу.

"Предполагалось, что вскоре маэстро Зураб Соткилава выступит в Тюмени с филармоническим оркестром. Не случилось, - рассказал директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов. - Пусть слова благодарности, произнесенные во время последней встречи, станут напутствием в большую творческую жизнь молодого тюменского коллектива. Все, кто знал Зураба Лаврентьевича, все те, кто восхищался его искусством, сожалеют о понесенной утрате, и всегда будут помнить замечательного мастера, чье имя навсегда останется в истории отечественной и мировой музыкальной культуры".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.