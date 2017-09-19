Представители ТИУ приняли участие во Всероссийском съезде иностранных студентов

Делегация Тюменского индустриального универститета в составе студентов Пола Айи-Бонта (Гана), Николы Стояновича (Босния и Герцеговина), Аммара Аль-Башери Хади Абдуллы (Йемен) и Алексея Нелаева из Управления международного сотрудничества успешно представила ВУЗ на VII Всероссийском Съезде Ассоциации иностранных студентов в Курске – самом главном событии для иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации.
На форуме тюменские делегаты презентовали индустриальный университет и город Тюмень, а также провели плодотворные встречи с директором международного департамента Министерства образования и науки РФ Игорем Ганьшиным, президентом Ассоциации иностранных студентов Аду Яо Никэза, другими высокопоставленными лицами в области международного образования и руководителями вузов.
"Индустриальный университет стал единственным вузом Тюменской области, отправивший своих представителей на этот всероссийский съезд, что в очередной раз доказывает статус ТИУ как опорного вуза региона", - отметил участник съезда Алексей Нелаев.
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