Потомок купцов Колмаковых подарил картины Ялуторовскому музею

Владимир Колмаков, внук одного из владельцев знаменитой Колмаковской заимки Кирьяка Колмакова, преподнес в дар Ялуторовскому музею несколько картин, автором которых является его отец Анатолий Кириакович.
Как рассказали в пресс-службе музея, Владимир Колмаков - профессор Новгородского Государственного университета им. Ярослава Мудрого, долгое время активно занимался составлением своей родословной. Это знакомство обогатило ценнейшей информацией как его семью, так и музей.
Отец Владимира Колмакова всю жизнь работал плановиком-экономистом, увлекался живописью. Несколько его работ долгое время хранились в семье сына. На семейном совете было принято решение передать часть коллекции в фонды Ялуторовского музея.
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