Моушен-дизайнер "Первого канала" расскажет тюменцам о профессиях будущего

Моушен-дизайнер "Первого канала" Илья Остриков расскажет тюменским коллегам о современных профессиях и особенностях работы в данных индустриях. Встреча состоится 17 сентября в 17:00 в "Медиаполисе".

Илья Остриков - моушен-дизайнер "Первого канала" (2010-2014), до этого работал в "Красном квадрате" и на "МУЗ-ТВ". Среди его работ — "Евровидение-2012", рекламные ролики "Газпрома", "Макдоналдса", "Амвэй" и др. Куратор факультета "Моушен-дизайн" Школы компьютерной графики Scream School, пишет "Мoй пoртал".

Напомним, моушен дизайн – современная и набирающая популярность профессия. Ее цель - создание визуального дизайна видео, снятого для каких угодно целей: заставок на телевидении, кинофильмов, рекламных роликов и т. д.

"Моушн-дизайнер – это человек-оркестр, он занимается оформлением телеканалов, видеоинсталляциями, дизайн-концептом мобильных приложений, инфографикой, титрами в кино, корпоративными роликами, мэппингом, VFX в рекламе, кино и музыкальных клипах." (Ист.: журнал tvkinoradio).

Адрес: Чернышевского 2а/12, Медиаполис.

Необходима запись на лекцию: http://bit.ly/2wKJji4