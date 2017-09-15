Тюменцев познакомят с венгерским киноискусством

Показы короткометражных фильмов фестиваля венгерского кино CIFRA-3: "Хор + BuSho Shorts" пройдут в тюменском коворкинге "Моя территория" 16 и 17 сентября с 18:30 до 20:00.

Программа кинофестиваля состоит из четырех короткометражных драм. Все ретроспективы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь". Просмотр состоится в рамках креативной резиденции "Hungarian Space" ("Венгерское пространство"). Вход на все мероприятия проекта свободный.

16 сентября тюменцы увидят школьную драму об этике и морали "Хор" (2016, реж. Криштоф Деак) и историю об игре и жизни "На проходе" (2015, реж. Ката Олах). В 2017 году фильм "Хор" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм".

17 сентября пройдет показ черной комедии "Индеец" Балажа Шимони (2016) и грустного сюрреалистического анекдота "Господин Сабо" Арона Ференцика (2015).