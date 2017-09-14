Тюменская молодежь получит 14 грантов на реализацию своих инициатив

Во второй волне грантового конкурса "Моя идея" финансовую поддержку получат 14 проектов от молодежи юга Тюменской области. Чествование победителей состоится 15 сентября в 18:00 в ресторане "Слиffки" (Комсомольская, 57).

— В этом году мы провели конкурс "Моя идея" в две волны и организовали две образовательные программы в Тюмени и выездные семинары в муниципальные образования. Это ответ на запрос от сообществ, которые в прошлом году не успели подать заявки. Всего в этом году 42 социально значимых для города и области проекта получат поддержку от конкурса "Моя идея", - сообщила заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Во второй волне конкурса участвовало 118 социальных проектов из Тюмени и муниципальных образований региона, посвященных здоровому образу жизни и спорту, образованию, экологии, патриотическому воспитанию, работе со школьниками и студентами и многим другим направлениям.

Оценивали их 18 экспертов, в числе которых представители госвласти, бизнес-тренеры, представители регионального проекта "Моя территория".

По итогам первой волны гранты на реализацию получили 28 социальных проектов. Из них реализованы уже 11, в том числе инклюзивный театральный проект "Классная драма" в Тюмени, гастрономический фестиваль "Золотой карась" в Ишиме и эко-стоянка для людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей "Истоки" в Упоровском районе.

В 2017 грантовый фонд конкурса "Моя идея" увеличен до 3,5 млн рублей.