"Дом.ru" и канал Fashion One HD разыгрывают поездку на Неделю Моды в Санкт-Петербург

Телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал Fashion One HD приглашают к участию в конкурсе, приз в котором – поездка на Неделю моды в Санкт-Петербург. Победитель получит пригласительные билеты на два лица на 7 и 8 октября, а также ему оплатят авиаперелет и проживание в отеле Санкт-Петербурга.

Конкурс пройдет в официальном сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте". Участникам достаточно c 11 по 22 сентября правильно ответить на вопросы конкурсного поста и поделиться результатом на своей странице. Итоги будут подведены 26 сентября.

Санкт-Петербургская неделя моды проводится с 2014 года. В этом году зрители увидят коллекции известных и начинающих дизайнеров, студентов профильных вузов, известных брендов и иностранных гостей. Одним из хэдлайнеров станет художник и модельер Владимир Бухинник. Помимо модных дефиле в программу включены образовательные лекции и мастер-классы.

"Наша компания дарит впечатления по обе стороны экрана. Пользователи "Дом.ru TV" могут смотреть интересные программы и шоу по телевизору и одновременно испытывать яркие эмоции, становясь участниками мероприятий. Благодаря Fashion One HD клиенты могут насладиться трансляциями с различных показов и узнать о модных тенденциях, оставаясь дома", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Клиенты цифрового ТВ "Дом.ru TV" могут смотреть до 213 каналов, сразу 84 из которых транслируются в HD – это максимум среди федеральных операторов связи. В эфире круглосуточного канала Fashion One HD - программы о красоте, стиле, развлечениях, фитнесе, а также трансляции показов из Парижа, Милана и Нью-Йорка.