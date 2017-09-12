В съемках "Тобола" приняли участие 25 местных актеров

6 сентября в Тобольске закончились съемки художественного фильма "Тобол". Участники киногруппы и режиссер фильма Игорь Зайцев провели в Тобольске 134 съемочных дня. Последние сцены будут досняты уже в Москве.

В съемках приняли участие актеры тюменского и тобольского драматических театров, а также актеры Тюменского театра кукол. В общей сложности около 25 человек.

Напомним, что полнометражная киноистория "Тобол", сценарий которой написал российский писатель Алексей Иванов, выйдет в конце 2018 года, а в начале 2019 года зрители смогут увидеть сериал из восьми серий. Художественная кинолента расскажет зрителю историю освоения Сибири в петровские времена. Среди главных персонажей кинокартины – первый сибирский губернатор князь Матвей Гагарин и русский просветитель, картограф, историк Семён Ремезов. В картине приняли участие известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов и другие. Премьера фильма пройдет в трех городах – Москве, Тюмени и Тобольске.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.