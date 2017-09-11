ФСБ принимает работы на творческий конкурс до 1 октября

ФСБ России проводит творческий конкурс на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов безопасности. Работы принимаются до 1 октября, напоминают в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Принять участие в ежегодном открытом конкурсе могут все желающие, в том числе телекомпании, редакции, издательства, творческие союзы. На конкурс принимаются произведения, в которых объективно отражена деятельность органов ФСБ России, создан положительный образ офицера госбезопасности, привлечено внимание к повседневным проблемам сотрудников и ветеранов российских спецслужб, а также в связи со 100-летием образования отечественных органов безопасности.

Конкурс проводится по номинациям "Телевизионные и радиопрограммы", "Художественная литература и журналистика", "Музыкальное искусство", "Кино- и телефильмы", "Актерская работа", "Изобразительное искусство". На конкурс представляются произведения литературы и искусства, созданные в 2015-2017 годах.

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы до 1 октября 2017 года как самими авторами, так и, с их согласия, издательствами, редакциями, кино - и телекомпаниями (студиями), общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами. Порядок оформления заявок размещен в сети Интернет на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru.

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2017 года в рамках празднования 100-летия со дня образования органов безопасности.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в Региональное управление ФСБ России по Тюменской области по телефону в Тюмени (3452) 29-25-15.